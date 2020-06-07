Празднование 50-летия — это не то, чем вы занимаетесь каждый день, поэтому Nissan использовал канун нью-йоркского автосалона для выпуска GT-R 50th Anniversary Edition.
Аэрография — это творческий процесс нанесения рисунка любой сложности на поверхность автомобиля. Аэрография на авто своими руками выполняется при помощи специального инструмента —
Балансировка колес — комплекс мер, направленных на достижение оптимального вращения по статической и динамической составляющей.
У владельца транспортного средства и потенциального покупателя такового принципиально разные позиции: первый стремится продать авто как можно более выгодно, второй – приобрести технику без переплат.
Компания «Peugeot» опубликовала первые фотографии своего обновленного хэтчбека Peugeot 208 второго поколения в спортивной «заряженной» модификации GTi.
Коробка передач – сложная конструкция, за счет которой осуществляется движение автомобиля. Вопрос о том, как правильно собрать и разобрать коробку передач, является ключевым для многих автолюбителей.
Известно, что особенно часто дорожно-транспортные происшествия случаются в условиях плохой видимости. Но важно и то, что такие аварийные ситуации бывают спровоцированы не только внешними, но и некими внутренними факторами.
Nissan GT-R 50th Anniversary Edition: GT-R Track Edition 2020 года
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Зачем нужна балансировка колес: что должен знать автовладелец
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